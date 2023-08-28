Общество 28 августа 2023, 11:34 Открытые экскурсии впервые проведут во флагманском центре Филатовской больницы в Москве Ракова: флагманский центр Филатовской больницы в Москве проведет экскурсии Сайт мэра и правительства Москвы

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В эти выходные, 2 и 3 сентября, во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени Филатова впервые проведут бесплатные экскурсии. Мероприятия пройдут с 12:00 до 18:00. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это уникальный шанс увидеть, как устроен центр, в котором спасают жизни. Посетители узнают о цифровых возможностях больницы, пройдут в высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию и противошоковые залы», — рассказала она.

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Кроме этого, жители столицы увидят вертолет санавиации, машины скорой помощи и многое другое. Также они смогут поработать на современных медицинских симуляторах.

Экскурсию проведут перед открытием третьего флагманского центра для пациентов. Подробнее о программе мероприятий можно узнать на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее Московский авиационный центр получил пятую вертолетную площадку для санавиации.