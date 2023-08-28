28 августа 2023, 11:34
Открытые экскурсии впервые проведут во флагманском центре Филатовской больницы в Москве
Ракова: флагманский центр Филатовской больницы в Москве проведет экскурсии
В эти выходные, 2 и 3 сентября, во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени Филатова впервые проведут бесплатные экскурсии. Мероприятия пройдут с 12:00 до 18:00. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Это уникальный шанс увидеть, как устроен центр, в котором спасают жизни. Посетители узнают о цифровых возможностях больницы, пройдут в высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию и противошоковые залы», — рассказала она.
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Кроме этого, жители столицы увидят вертолет санавиации, машины скорой помощи и многое другое. Также они смогут поработать на современных медицинских симуляторах.
Экскурсию проведут перед открытием третьего флагманского центра для пациентов. Подробнее о программе мероприятий можно узнать на сайте столичного департамента здравоохранения.
Ранее Московский авиационный центр получил пятую вертолетную площадку для санавиации.
Больницы
Москва 2023
Анастасия Ракова
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