Открытую бутылку воды со свадьбы Моргенштерна выставили на продажу за 8000 рублей

Объявление о продаже неполной бутылки воды со свадьбы рэпера Моргенштерна появилось в «Объявлениях» во «ВКонтакте». Владелица оценила свой лот в 8000 рублей.

Источник фото: vk.com

На опубликованных фотографиях видно, что бутылка заполнена только на половину. Автор объявления предупредила потенциальных покупателей комментарием: «Не целая! Вода с коробок свадьбы Моргенштерна».

Объявление появилось в минувший вторник, 31 августа, в 20:44. В это время Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина отмечали первую часть своей свадьбы на теплоходе «Рио-1» в традиционном стиле.

Ближе к полуночи молодожены и их гости перешли на второе судно, где торжество переросло в перформанс. Моргенштерн переоделся в свадебное платье, а его невеста надела мужской черный костюм. После принесения клятв верности молодые супруги надели кольца-наручники, соединенные цепью.