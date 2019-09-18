РПЦ отреагировала на открытое письмо священников в поддержку осужденных

В Московском патриархате прокомментировали открытое письмо священников в поддержку участников несогласованных акций в Москве. По мнению его представителей, служители так отреагировали на общественные настроения. Однако им стоило поступить иначе. Например, собрать деньги на адвокатов.

«Эти священники чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить, как смогли», — сказал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Его процитировало РИА «Новости».

Дело Павла Устинова: актеры устроили массовый флешмоб в защиту осужденного коллеги Подробнее

Однако, по его мнению, небезразличные к происходящему в обществе священнослужители должны были поступить иначе. Им нужно было собрать средства на профессионального адвоката, который мог бы помочь.

Он отметил, что пастырь должен «воспитать неподкупного и верного правосудию судью», а также честных адвокатов и представителей правоохранительных органов. Эти люди с помощью своей работы должны менять мир к лучшему.

По словам представителя РПЦ, церковь «имеет право печалования (право ходатайствовать за осужденных — прим. ред.) и активно им пользуется, в том числе непублично». Однако миссией церкви никогда не являлась борьба с властью.

Во вторник, 17 сентября, несколько десятков священников РПЦ подписали открытое письмо, где выразили недоумение по поводу ситуации с участниками незаконных акций в Москве. Их удивили приговоры суда.

Прошедшем летом в российской столице прошли несколько несогласованных митингов. Их организаторами были незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Во время акций правоохранители задержали порядка 1700 человек. В их отношении возбудили уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии. Позже несколько человек получили реальные сроки.