Открытое 200 лет назад месторождение начали разрабатывать на Урале

По данным информагентства, это месторождение находится в Свердловской области в 25 километрах к юго-западу от Красноуральска.

Победителем конкурса признали петербургский «МостоДорСтрой 82». В консорциуме с Уралмашзаводом он будет осуществлять в карьере вскрышные работы. Отмечается, что работы будут вестись отечественной техникой.