    29 мая 2020, 13:17

    Открытое 200 лет назад месторождение начали разрабатывать на Урале

    Артур Блянихов

    Уральская горно-металлургическая компания приступила к новому этапу освоения Волковского месторождения медно-железо-ванадиевых руд, о котором известно с 1812 года. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

    По данным информагентства, это месторождение находится в Свердловской области в 25 километрах к юго-западу от Красноуральска.

    Победителем конкурса признали петербургский «МостоДорСтрой 82». В консорциуме с Уралмашзаводом он будет осуществлять в карьере вскрышные работы. Отмечается, что работы будут вестись отечественной техникой.