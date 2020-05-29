Открытое 200 лет назад месторождение начали разрабатывать на Урале
Уральская горно-металлургическая компания приступила к новому этапу освоения Волковского месторождения медно-железо-ванадиевых руд, о котором известно с 1812 года. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По данным информагентства, это месторождение находится в Свердловской области в 25 километрах к юго-западу от Красноуральска.
Победителем конкурса признали петербургский «МостоДорСтрой 82». В консорциуме с Уралмашзаводом он будет осуществлять в карьере вскрышные работы. Отмечается, что работы будут вестись отечественной техникой.