Введен в эксплуатацию предпоследний участок скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург от Мясного бора в Новгородской области до Тосно в Ленинградской области.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, строительство новой дороги планируют завершить до конца 2019 года.

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«Дороги сближают людей. А современные дороги — это новое качество жизни для наших граждан, которые смогут быстро, безопасно и с удовольствием путешествовать по стране», — приводит «Российская газета» слова выступления Алафинова на открытии участка.

Проезд по новому участку скоростной магистрали обойдется в 280 рублей.

В целом новая дорога будет соответствовать категории IА. На всем протяжении будет четырехполосное движение.

Трассу оснастят разделяющим встречные направления ограждением и качественным освещением.

Двигаться по дороге можно будет со скоростью 110 километров в час. Впоследствии лимит планируют увеличить до 130 километров в час.