Общество 30 ноября 2022, 19:32 Открытие в больницах РФ пунктов с товарами без уплаты НДС может привести к мошенничеству

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Освобождение от уплаты налогов на добавленную стоимость товаров первой необходимости в больницах России может привести к активизации мошенников. Об этом RT сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее мнению, ввод освобождения НДС на категорию товаров первой необходимости нарушит торговую конкуренцию, которая сейчас существует в больницах. Также такая мера послужит активизации мошенников.

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Отмечается, что в доставке необходимых товаров пациентам могут помочь волонтерские организации.

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