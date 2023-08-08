Общество 08 августа 2023, 16:34 Открытие станции метро «Горный институт» в Петербурге запланировали на 2024 год

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Станцию метро «Горный институт» на Васильевском острове в Петербурге планируют открыть в конце 2024 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Как рассказал заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Максим Кузнецов, рабочие завершили обустройство котлована глубиной 28 метров для строительства вестибюля.

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Оформление станции будет связано с Горным институтом. Кузнецов добавил, что в этой части Василеостровского района на данный момент нет станции метрополитена и недостаточно развит общественный транспорт.