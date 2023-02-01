Общество 01 февраля 2023, 03:07 Открытие слета «Внуки Победы. Сталинград» прошло в Волгограде Потомки бойцов Сталинградской битвы приняли участие в слете «Внуки Победы. Сталинград» Pxhere

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Открытие слета «Внуки Победы. Сталинград» состоялось в Волгограде. Участниками мероприятия стали потомки бойцов, которые сражались в Сталинградской битве, и добровольцы. Во время торжественной церемонии открытия зачитали обращение первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, сообщило всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Открытие слета состоялось во вторник, 31 января, в музее-заповеднике «Сталинградская битва». В общей сложности в Волгограде собрались 100 человек из 66 регионов России.

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«Сегодня в городе-герое собрались потомки победителей Сталинградской битвы, а также добровольцы, сохраняющие историю о подвиге героев. Ваша миссия благородна: вы помогаете ветеранам Великой Отечественной войны, просвещаете подрастающее поколение и боретесь с фальсификацией правды. Выражаю вам за это большую признательность», — приводятся в сообщении слова Кириенко.

Политик также выразил надежду на то, что движение «Волонтеры Победы» продолжит и в дальнейшем хранить историческую память, а также привлекать к этому все больше неравнодушных людей не только в России, но и за рубежом.