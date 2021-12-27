Открытие московского филиала Ельцин Центра перенесли на 2022 год
Московский филиал Ельцин Центра откроют во второй половине 2022 года. Об этом Ura.ru рассказал исполнительный директор Ельцин центра Александр Дроздов.
Изначально филиал должен был открыться в декабре 2021 года, однако работы затянулись и теперь открытие ожидается во второй половине 2022 года, но и это, по словам Дроздова, не гарантированный прогноз.
«Мы столкнулись с необходимостью провести дополнительные работы по укреплению подземной парковки: предыдущим подрядчиком была некачественно сделана гидроизоляция, сейчас мы это устраняем. В целом, филиал на данный момент готов уже на 80%», — рассказал он.
Строительство Ельцин Центра в Москве длится уже 13 лет, отметила «Политика сегодня».