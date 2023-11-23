Общество 23 ноября 2023, 23:46 «Открытие Холдинга» потребовал 9,8 млрд рублей с экс-совладельцев Управляющая «Открытие Холдинг» запросила от Алекперова и Федуна 9,8 млрд рублей РИА «Новости»

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Управляющая «Открытие Холдинга» Мария Булатова обратилась в Московский арбитражный суд с иском взыскать в пользу компании убытки с Вагита Алекперова и Леонида Федуна на сумму почти 9,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте «Федресурс».

До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдинга» было владельцем 66,4% этой кредитной организации. Среди бенефициаров «Открытия Холдинга» значилась группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова.

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Основания заявленных требований со стороны Булатовой пока официально не озвучивались. Ранее сообщалось, что суды четырех инстанций по иску банка «ФК Открытие» приняли решение о взыскании около 9,7 миллиарда рублей с компании Gatecraft Limited, которой принадлежало около 8% в «Открытие Холдинге».

Арбитражный суд в октябре принял решение об аресте имущества, в том числе счета, российской «дочки» Adidas. Общая сумма арестованного составила около 3,5 миллиарда рублей.