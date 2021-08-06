Открытие фуникулера в Нижнем Новгороде перенесли из-за недоработок

Запуск фуникулера в Нижнем Новгороде отложили из-за плохо укрепленного фундамента стен Часовой и Северной башен. Работа по подготовке склонов уже завершена, однако проблемы с башнями до сих пор актуальны, сообщил «ФедералПресс».

«Завершены работы по укреплению склонов: установлены сваи и подпорные стены. Фуникулер будет введен в эксплуатацию после проведения всех необходимых тестов и принятия Ростехнадзором», — рассказали в правительстве Нижегородской области.

Изначально открыть фуникулер собирались в день юбилея города — 21 августа. Теперь его рбещают запустить до конца 2021 года. Управление делами правительства поставило такую задачу перед подрядчиками.