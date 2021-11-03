Открытие детской поликлиники и женской консультации в Новом Уренгое перенесли

Сдачу детской поликлиники и женской консультации в Новом Уренгое перенесли на 2022 год. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Объекты должны открыться уже в декабре этого года. Перенос окончания строительства объяснили необходимостью внести изменения в проект.

«У нас есть небольшая трудность с проектом, он постоянно корректируется. Но, в принципе, это все решаемо. Решаем с проектировщиком, решаем с заказчиком. Проект старый, 2015 года, естественно, требования изменились. Есть необходимость адаптации его к нашему времени, к нашим реалиям», — сообщил Виктор Лепезин, начальник производственно-технического отдела проектно-строительной компании.