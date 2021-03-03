Открылся прием заявок на конкурс «Снимай науку!». Каждый год там собирают десятки завораживающих работ

Телеканал «Наука» начал принимать заявки на конкурс «Снимай науку!». В нем могут принять участие люди, занимающиеся фото- и видеосъемкой. Работа над этим проектом ведется совместно с интернет-энциклопедией «Викимедиа РУ». Об этом сообщили в пресс-службе канала.

«Снимай науку!» — конкурс пользовательских видеороликов и фотографий, ориентированный на видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих делать научные видео и фото. Главная цель конкурса — популяризация научного знания.

В этом году конкурсу «Снимай науку!» исполняется пять лет, телеканалу «Наука» — десять лет. Этот проект очень ценен для нас, его уникальность в том, что специалисты из самых разных областей делятся личным, особенным взглядом на свою работу, объекты изучения, открытия. Зритель может фактически взглянуть на них глазами самого исследователя, автора. Конкурс открывает миру талантливых и увлеченных людей, показывает красоту науки и удивительное разнообразие сфер научного знания Мария Семенова главный редактор телеканала «Наука».

Конкурс пройдет в два этапа. Первый — фотоконкурс, работы принимаются с 1 марта по 30 апреля. Победителей объявят в июне. Самые яркие снимки, присланные на конкурс, станут участниками фотовыставки, которая пройдет в Москве и на центральных региональных площадках «Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+».

Источник фото: телеканал «Наука»

Второй этап — видеоконкурс. Свои ролики можно присылать с 11 мая по 19 сентября. Лучшие попадут в эфир канала.

Конкурс видеороликов и фоторабот «Снимай науку!» — это замечательная возможность в 2021 году, объявленном Годом науки и технологий в России, еще раз напомнить обществу о сути работы исследователя, показать ее с интересных, порой даже неожиданных ракурсов. Тут хороши все средства — и макро-, и микросъемка, важен выбор локаций, героев, ситуаций Леонид Гусев проректор МГУ имени Ломоносова, директор Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский отметил, что благодаря конкурсу Wikipedia уже пополнилась несколькими тысячами высококачественных фотографий и изображений.

Часто бывает так, что хорошая иллюстрация оказывается важнее тысячи слов. Так, для того, чтобы лучше понять что-то нетривиальное, иногда эффективнее это увидеть своими глазами, чем прочитать. Благодаря участникам фотоконкурса миллионы людей по всему миру станут еще немного умнее Станислав Козловский.

Еще больше подробностей о конкурсе «Снимай науку!» можно узнать на официальном сайте проекта.