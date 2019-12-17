Tele2 и Мингосуправления Подмосковья открыли компьютерный класс в Чкаловской школе-интернате

17 декабря Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и оператор мобильной связи Tele2 реализовали совместный благотворительный проект «Цифровая школа».

В Чкаловской школе-интернате для обучающихся с особенностями здоровья открылся новый компьютерный класс, оборудованный ноутбуками, принтерами и интерактивной панелью. В день открытия перед учениками и сотрудниками школы выступили директор Чкаловской общеобразовательной школы-интерната Ольга Горовенко, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, а также директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

Новый компьютерный класс позволит каждому учащемуся активно осваивать электронные образовательные ресурсы и поможет дальнейшей успешной социализации ребят в обществе. Кроме того, оператор обеспечил в школе доступ к скоростному интернету с помощью технологии LTE-450. Работа на базе стандарта LTE-450 позволяет предоставить высокоскоростной интернет там, где раньше это было невозможно, даже в самых отдаленных и труднодоступных местах.

В рамках программы открытия сотрудники Tele2 провели для воспитанников школы лекцию «Как не стать жертвой мошенников», на которой ребята узнали основные правила безопасного использования мобильного телефона. Кроме того, дети посетили открытый урок по безопасности в интернете от преподавателя Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям найтиребенка.рф. Ученики также подготовили концертные номера, которые продемонстрировали гостям в завершении мероприятия.

Мингосуправления Московской области и компания Tele2 на протяжении нескольких лет проводят совместные благотворительные проекты. Так, в 2018 году в ходе благотворительной акции «Образование без границ — технологии расширяют пространства», которая прошла в Долгопрудном, более 80 детей с нарушением опорно-двигательной системы получили современные планшеты с неограниченным доступом к мобильному интернету для комфортного и качественного обучения в любое время.

«Это уже второй наш проект в Подмосковье: в прошлом году совместно с Министерством государственного управления Московской области мы провели благотворительную акцию для детей в Долгопрудном. В этом году мы встретились здесь, в Чкаловской школе-интернате. Хочу поблагодарить правительство Московской области и Министерство государственного управления за действительно важные и нужные инициативы. Tele2 искренне рада их поддержать. Мы ценим возможность сотрудничества и разделяем стремление сделать жизнь жителей Подмосковья лучше», — отметил директор макрорегиона«Москва» Tele2 Игорь Жижикин.