Выставка на тему советских мульфильмов открылась в Владивостоке
Выставка «Все-все-все. Герои и миры советских мультфильмов» появилась на площадке Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке. Об этом сообщил ТАСС.
По данным «Газеты.ru», открытие посвящено 110-летию советской анимации.
«Выставка охватывает „золотой век“ российской мультипликации — советский период, когда „Союзмультфильм“ стал крупнейшей анимационной студией в Европе», — рассказали в пресс-службе музея.
Посетители смогут ознакомиться с 350 различными экспонатами.