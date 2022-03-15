Выставка на тему советских мульфильмов открылась в Владивостоке

Выставка «Все-все-все. Герои и миры советских мультфильмов» появилась на площадке Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке. Об этом сообщил ТАСС.

По данным «Газеты.ru», открытие посвящено 110-летию советской анимации.

«Выставка охватывает „золотой век“ российской мультипликации — советский период, когда „Союзмультфильм“ стал крупнейшей анимационной студией в Европе», — рассказали в пресс-службе музея.

Посетители смогут ознакомиться с 350 различными экспонатами.