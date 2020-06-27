Открылась регистрация на видонаблюдение за голосованием по Конституции в Москве

Понаблюдать за ходом голосования по поправкам к Конституции России в Москве 1 июля можно будет онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на специальном сайте vybory.mos.ru. Регистрация уже открыта.

«Много вопросов есть по видеонаблюдению, как группа разбора с этим работает, как оно будет осуществляться 1 июля. Сегодня открыта регистрация на сайт видеонаблюдения, который будет доступен в день голосования вообще для всех — vybory.mos.ru», — приводит ТАСС слова представителя общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александра Асафова.

Он добавил, что зарегистрироваться могут все желающие.

25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля включительно. Растянуть его на несколько дней решили из-за пандемии коронавируса. Жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать дистанционно. Общая явка на онлайн-голосование уже составила более 70%.

На участках во всех регионах России приняли необходимые меры безопасности: всем голосующим выдают маски, перчатки, ручки и замеряют температуру. «360» освещает главные события мероприятия онлайн.