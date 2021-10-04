Открыл дорогу в космос. Как запускали первый в мире искусственный спутник Земли

Первый искусственный спутник Земли запустили 4 октября 1957 года. Этот день разделил историю человечества на до и после. Событие называли революционным, сродни изобретению колеса или открытию пенициллина. Создали аппарат в СССР.

Источник фото: телеканал «360»

Георгию Успенскому в 1957-м было 25 лет. Молодой инженер уже два года работал в НИИ-4 — военном институте, где занимались расчетами для баллистических ракет. По распределению он попал группу к легендарному конструктору Михаилу Тихонравову.

В НИИ их называли «фантазерами». Военные в космические полеты не верили и были убеждены, что Тихонравов занимается ерундой. Но все изменилось после запуска ракеты «Р7», созданной на основе трофейной «Фау-2».

«Вторая ступень была не стандартной, как делал Фон Браун, а она была сделана Королевым в виде боковушек. Никто не верил, что 32 двигателя, которые там были, все заработают и ракета полетит», — рассказал Георгий Успенский, ветеран ЦНИИмаш, академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Испытания «Р7» прошли 21 августа. А уже 3 октября актовый зал НИИ-4 превратили в пункт слежения за первым спутником. Аппарат не был управляем, и понять, вышел ли он на орбиту, военные могли лишь на основе сообщений со станций противоракетной обороны. Лучшие баллисты были привлечены к расчетам траектории «Спутника-1», а руководил работами маршал Неделин.

Источник фото: телеканал «360»

«Раздался звонок около Неделина, он встал и вышел. И мы поняли, что ничего не будет — видимо, была репетиция. И мы домой не поехали, подумали, вдруг утром запустят. Мы пошли в свои комнаты, положили шапки под голову, накрылись пальто и спали до утра», — поделился воспоминаниями Георгий Успенский.

Запуск состоялся 4 октября, а уже на следующее утро в газетах по всему миру появились данные, рассчитанные вручную Успенским и другими инженерами: спутник движется на высоте 900 километров над Землей, облетая вокруг планеты за 96 минут.

Так и началась космическая эра — когда через три месяца простой спутник «ПС1» сгорал в атмосфере, на орбите уже летал «Спутник-2» с Лайкой на борту.

«Если говорить о разнице между первым спутником и современным, можно одним словом сказать, чем они отличаются, — всем! Начиная с того, для чего их запускают, заканчивая тем, как это делают. Современные спутники могут практически все. Это автономный мини-город, который может перехватывать сигнал или сам его транслировать, в зависимости от предназначения», — пояснил Георгий Лисицин, старший научный сотрудник московского Музея космонавтики.

Сегодня группировка спутников на орбите насчитывает более 4,5 тысячи аппаратов. Человечество пользуется интернетом и навигаторами, моментальными платежами и видеосвязью — и все это благодаря технологическим потомкам «ПС-1», которые, как и 64 года назад, разрабатывают и собирают в Подмосковье: в Королеве и Химках, Щелкове и Звездном Городке.