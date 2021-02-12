В Сети появился ролик, который насмешил пользователей. В нем темнокожий парень жалуется на холодную зиму в России и просит открыть границы, чтобы вернуться домой.

«Я больше не могу. Капец тут холодно тут, что я тут делаю, в России. Границы откройте, пожалуйста. Я хочу домой», — сказал он в видео. Под конец фразы парень даже всплакнул.

Пользователи пошутили, что матерится он уже как русский — в видео молодой человек несколько раз использовал популярное нецензурное слово.

На столичный регион обрушилось рекордное количество осадков. Из-за сильного снегопада и гололедицы на дорогах Москвы 10-бальные пробки. Жителей Подмосковья призвали временно отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный, чтобы разгрузить дороги.

Спецтехнику перевели в режим повышенной готовности, для очистки проезжей части вывели максимальное количество транспорта. При этом движение автомобильного потока в Московской области сократилось на 25%. Чтобы расчистить дороги, техника работает в круглосуточном режиме.