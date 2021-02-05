Новый поток бесплатной школы нянь откроется в Москве

В Москве запускается поток бесплатной школы нянь. Будущих специалистов научат различным приемам работы с детьми, в числе которых игротерапия и развитие у ребенка эмоционального интеллекта.

Кроме того, будущим специалистам расскажут о способах разрешения самых сложных конфликтных ситуаций.

Занятия будут проводить специалисты сервиса «Бабушка на час» на площадке центра «Моя карьера», говорится на официальном портале столичной мэрии. Курс «Школа подготовки нянь» в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. После успешно сданных экзаменов няни получат сертификаты, что также станет бонусом при трудоустройстве.

Между тем, как сообщила газета «Известия», подобные школы организовываются не только в Москве.

Няне, по словам экспертов, помимо того, как воспитывать и развивать ребенка нужно знать стандарты по оказанию первой помощи, этику работы в семье, а также владеть культурой речи. Необходимо вести свой документооборот и владеть навыками поиска нового места работы.

Однако на рынке 80–85% людей, которые считают, что этой профессии учиться не надо, рассказала основатель и руководитель «Школы хороших нянь» Ольга Чечулина. Но няням, которые хотят найти работу через агентство, все-таки придется соответствовать целому ряду требований.

В январе пятимесячный мальчик умер в одной из московских больниц от тяжелых травм головы. Он получил после падения в раковину из рук няни, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.