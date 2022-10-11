«Откосить» от мобилизации и потерять все. Как работают предприимчивые юристы в Одинцово | 360°

«Откосить» от мобилизации и потерять все. Как работают предприимчивые юристы в Одинцово
Юристы из Одинцово вымогали персональные данные под видом отсрочки от мобилизации
Группа юристов из Одинцово решила заработать, предоставив желающим возможность якобы не привлекаться в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Об этом «360» сообщил юрист Анатолий Коровин, принявший участие в «контрольном визите».
Юристы используют базу холодных звонков и ищут потенциальных клиентов путем обзвона. В разговоре они спрашивают о воинской годности и предлагают присвоить категорию, которая даст право в мирное время не призываться в армию.
В случае заинтересованности клиента юристы приглашают его в офис на личную встречу, где объясняют, что за 109 тысяч рублей они помогут подобрать в медицинскую карту заболевание, которое даст основание претендовать на категорию годности «В» и не призываться в ряды ВС РФ в настоящий момент. «Понял, что меня вводят в заблуждение. В их договоре указана медицинская организация, зарегистрированная в Омске. Это значит, что они не имеют оказывать медицинские услуги в Московской области», — сообщил Коровин.
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Также юристы предлагают установить на смартфон специальное «фирменное» приложение для общения с врачами и получения консультаций, обмена документами.
«Согласно договору, предлагается зарегистрировать приложение, чтобы связать его через аккаунт портала Госуслуги. Это создает вероятность похищения персональных данных. Можно лишиться денежных средств в банке, а еще они способны таким путем оформить клиента недвижимость на другого человека», — добавил источник. В конечном счете оказывается, что клиенту необходимо лично проходить медицинскую комиссию в больнице, а в случае отказа в подтверждении «заболевания» юристы отвечают, что согласно договору оказывают только консультационные услуги.