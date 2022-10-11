«Откосить» от мобилизации и потерять все. Как работают предприимчивые юристы в Одинцово | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 18:07 Поделиться Telegram

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Viber «Откосить» от мобилизации и потерять все. Как работают предприимчивые юристы в Одинцово Юристы из Одинцово вымогали персональные данные под видом отсрочки от мобилизации

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Группа юристов из Одинцово решила заработать, предоставив желающим возможность якобы не привлекаться в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Об этом «360» сообщил юрист Анатолий Коровин, принявший участие в «контрольном визите».

Юристы используют базу холодных звонков и ищут потенциальных клиентов путем обзвона. В разговоре они спрашивают о воинской годности и предлагают присвоить категорию, которая даст право в мирное время не призываться в армию.

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Также юристы предлагают установить на смартфон специальное «фирменное» приложение для общения с врачами и получения консультаций, обмена документами.

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