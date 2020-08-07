Отклонение заявки на создание стены памяти Децла опровергли в Мосгордуме

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не подтвердил отклонение заявки на создание стены памяти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

Ранее СМИ сообщали, что просьба поклонников музыканта была отклонена представителями комиссии по культуре. Отмечалось, что рассматриваются другие локации, в числе которых сквер в ТиНАО. По словам Герасимова, комиссия не специализируется на решении подобных вопросов.

«Комиссия по культуре не имеет прямого отношения к решению таких вопросов. Сейчас мы находимся на каникулах», — процитировало председателя радио «Говорит Москва».

Он добавил, что в настоящий момент тяжело сказать, на каком этапе находится рассмотрение этого предложения.

Толмацкий умер в ночь на 3 февраля минувшего года. Причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен на Пятницком кладбище в столице.