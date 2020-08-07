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    07 августа 2020, 17:36

    Отклонение заявки на создание стены памяти Децла опровергли в Мосгордуме

    Полина Петрова

    Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не подтвердил отклонение заявки на создание стены памяти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
    Отклонение заявки на создание стены памяти Децла опровергли в Мосгордуме

    Ранее СМИ сообщали, что просьба поклонников музыканта была отклонена представителями комиссии по культуре. Отмечалось, что рассматриваются другие локации, в числе которых сквер в ТиНАО. По словам Герасимова, комиссия не специализируется на решении подобных вопросов.

    «Комиссия по культуре не имеет прямого отношения к решению таких вопросов. Сейчас мы находимся на каникулах», — процитировало председателя радио «Говорит Москва».

    Он добавил, что в настоящий момент тяжело сказать, на каком этапе находится рассмотрение этого предложения.

    Толмацкий умер в ночь на 3 февраля минувшего года. Причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен на Пятницком кладбище в столице.

    Новости SMI.FM