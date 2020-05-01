Отключение горячей воды в Москве перенесли из-за коронавируса

График отключения горячей воды изменен из-за режима самоизоляции. В столице воду начнут отключать с 1 июня.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишут РИА «Новости».

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — отметил Бирюков.

Он отметил, что ежегодно горячую воду отключают после отопительного сезона, примерно в конце апреля — начале мая.

«В период отключения горячей воды проводятся профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях, они необходимы для того, чтобы выявить возможные нарушения и ликвидировать их до начала нового отопительного сезона», — рассказал заммэра.

Он добавил, что в прошлом году выявили и отремонтировали более 13 тысяч потенциально ненадежных участков на тепловых сетях.

По словам Бирюкова, все профилактические работы по водоснабжению в Москве планируется завершить до 30 августа. Он добавил, что узнать точные даты отключение горячей воды по своему адресу жители Москвы смогут на информационных ресурсах правительства столицы.

Ранее стало известно, что в Подмосковье попробуют снизить срок отключения горячей воды с 14 до 10 дней. В пилотном порядке период уменьшат в многоквартирных домах Королева, Богородского и Реутова.