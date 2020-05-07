Отключение горячей воды отложат до начала июля в Москве

«Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции», — заявил Собянин в эфире телеканала «России 24».

По информации «Газеты.ru», глава столицы добавил, что некоторое время людям придется жить «в новой реальности», так как пандемия вызвала много проблем.

Каждый год в мае начинаются плановые отключения горячей воды в Москве.