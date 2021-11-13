«Отказывало все»: Соловьев рассказал о последних днях Коклюшкина

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер 11 ноября от сердечной недостаточности. Перед этим он неделю находился в тяжелом состоянии, заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Неделю у него было тяжелое состояние. За него бились врачи», — сказал Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести ФМ».

Телеведущий женат на дочери сатирика Эльге Сэпп. По его словам, у супруги была особенная связь с отцом. Когда они навещали Коклюшкина в больнице, тот был уже в бессознательном состоянии. Но Сэпп почувствовала, что ее отец понял, кто к нему пришел.

«Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все — почки, легкие, сердце еле работало. <…> В четверг, в 23:20, позвонил врач и сказал, что сердце Виктора Михайловича остановилось. У него не было ковида. Он скончался от острой сердечной недостаточности», — рассказал Соловьев.

По словам журналиста, Коклюшкин был скромным, деликатным и потрясающим человеком. При этом он добавил, что писатель приезжал к внукам не так часто, как им бы того хотелось.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Коклюшкиным пройдет 14 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов.