Отказывающихся работать 60 часов в неделю назвали лентяями

Людей, которые не хотят работать 60 часов в неделю, сочли лентяями. В Федерации мигрантов России заявили, что считают такой график работы нормальным.

Глава организации Вадим Коженов напомнил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о выдвинутой бизнесменом Михаилом Прохоровым идее о введении 60-часовой рабочей неделе с согласия работника.

«Люди не хотят трудиться. <…> Это 12 часов в день, если пятидневка. Мы так и работаем. Мы еще и по субботам можем выскочить куда-то, в воскресенье на конференцию сходить, нас могут куда-то дернуть», — сказал Коженов.

Он добавил, что родившиеся в России работают как раз в таком ритме и считают «это нормальным». Однако предложение Прохорова, озвученное 10 лет назад, не было хорошо воспринято.

«Лентяи сразу загудели: да как это так, да мы будем работать 60 часов, да что это такое? Но лентяи не хотят и очень активно протестовали», — заметил глава Федерации мигрантов.

Коженов подчеркнул, что по прошествии еще нескольких лет «лентяи еще сильнее обленились» и, вероятно, будут недовольны подобным предложениям.

Сейчас Трудовым кодексом предусмотрена 40-часовая рабочая неделя. Идея Прохорова 10-летней давности общественность раскритиковала.