Эксклюзив 29 марта 2023, 12:25 Отказавшуюся от экспорта зерна из России фирму Cargill сменит новый посредник Аналитик Адамидов: место экспортера зерна из России после ухода Cargill займет новая фирма РИА «Новости»

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Крупнейший американский трейдер сельхозпродукции Cargill объявил о прекращении закупок российского зерна через свою дочернюю компанию с 1 июля. Все свои обязательства по отгрузке на действующий сезон фирма пообещала выполнить. Независимый аналитик по вопросам экономики и основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов заявил «360», что на освободившееся место придет другой посредник, что не скажется на объемах экспорта.

Он пояснил, что подобная трансформация сейчас происходит на всех мировых рынках.

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«Так же, как с нефтью, будут другие посредники. Физические объемы сохранятся в рамках спроса реального колебания. Просто будет кто-то другой там работать. Мы видим, что мировая торговля так и переформатируется со всеми товарами практически, не только российскими», — заявил Адамидов.

Никаких фатальных последствий от ухода крупного трейдера сельхозпродукции эксперт не увидел. Единственное, что заменивший Cargill посредник может увеличить размер своей наценки. Не исключено, что ляжет это на плечи российских производителей. Шансов на то, что вслед за американским экспортером уйдут остальные, нет.

О прекращении закупки зерна российской дочерней компанией американского трейдера Cargill сообщил РБК со ссылкой на письмо, которое фирма направила в Министерство сельского хозяйства. В тексте документа говорится, что трейдер пересматривает все свои активы, связанные с зерном, но не планирует избавляться от других видов деятельности.

В пресс-службе министерства заявили, что на объемах экспорта уход Cargill не скажется, так как освободившиеся активы компании продолжат работать под управлением других структур. В ведомстве добавили, что готовы сотрудничать со всеми зарубежными фирмами, нацеленными на развитие внутреннего продовольственного рынка России и экспортного потенциала.