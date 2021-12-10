Отказавшийся надеть маску в Пулково тренер Ильин отделался штрафом

Судебное разбирательство с заслуженным тренером России по плаванию Александром Ильиным за его отказ надеть маску в аэропорту Пулково завершилось. Спортивного наставника обязали выплатить штраф в три тысячи рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На последнее судебное разбирательство Ильин не пришел. По словам его адвокатов, он находится на больничном, который пока не закрыт. Тренер дал согласие на рассмотрение дела в его отсутствие.

Александра Ильина задержали сотрудники полиции Пулково, когда он вместе со своей ученицей Виталиной Симоновой отказался надеть маску во время регистрации на рейс. Когда правоохранители попросили его пройти в отделение, спортивный деятель оказал активное сопротивление. В результате его заковали в наручники. Все происходящее Симонова снимала на видео, которое потом выложила в Instagram.

По мнению адвокатов, правоохранители превысили свои полномочия. Они отметили, что протокол они могли составить на месте. В ходе заседания суд посмотрел видео из аэропорта, допросил специалиста-лингвиста, которого привела сторона защиты, а также допросил сотрудников полиции, работавших в аэропорту.

Вердиктом после рассмотрения дела стал назначенный Ильину штраф в размере трех тысяч рублей.

На первом судебном заседании тренер также отказывался надевать маску. Он заявлял, что не может в ней свободно дышать, а само требование использовать средства индивидуальной защиты он назвал беспределом. Первое рассмотрение административного дела оказалось сорвано.