Отказавшихся встать на учет как иноагенты предложили сажать в России

Если ранее признанные иностранными агентами люди или СМИ не подадут заявление на включение в соответствующий реестр или отчет, их предлагают привлечь к уголовной ответственности. Это штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы или срок до пяти лет.

За нарушение порядка деятельности иноагентом парламентарии предложили сажать на два года.

Согласно предложенному закону, уголовка будет грозить только тем, кто уже получал административное наказание за соответствующие нарушения. За сбор сведений в военной области России, уголовная ответственность будет сразу.