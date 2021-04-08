Отказаться от масок после победы над пандемией не готовы 50% россиян

Победа над коронавирусом и официальная отмена масочного режима не заставят большинство россиян отказаться от масок. Носить средства индивидуальной защиты продолжат 53,5% респондентов.

Маски в той или иной ситуации надевают 90% опрошенных, показал общероссийский опрос, результаты которого привела газета «Известия».

В общественном транспорте и иных местах, где существует подобное требование, в масках предпочитают находиться 42% респондентов. Еще 38% ходят в них везде, в том числе на работе.

Соблюдать масочный режим, даже если все жители РФ привьются от коронавируса, пандемию победят, а ношение масок отменят, готовы 53,5% участников опроса. Среди них оказалось 59% мужчин и 49% женщин.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще других говорили о намерении продолжить носить маски после отмены ограничений — таких оказалось 68%. Среди 25-34-летних со средствами индивидуальной защиты не расстанутся 55,5% от этой возрастной категории. Среди россиян от 35 до 44 лет масками будут пользоваться 56%.

Почти все желающие продолжить соблюдение масочного режима пояснили, что коронавирус еще мало изучен и опасен. Ношением маски люди хотят защитить близких и окружающих пожилого возраста.