Большинству россиян отказали в упрощенном банкротстве

В период с 1 сентября по 8 декабря 2020 года в МФЦ обратились 5313 человек, которые хотели оформить внесудебное банкротство. Процедуру начали только по 1387 заявлениям. Остальные обращения были забракованы и возвращены заявителям.

С момента запуска нового правового института избавления от долгов доля одобренных решений составила только 26%, возвратов — 74%, рассказали в «Федресурсе». Однако руководитель проекта Алексей Юхнин отметил, что доля отказов постепенно сокращается. Так, в сентябре она составила 79%, а в ноябре уже 69%.

В Минэкономразвития объяснили, что отказы связаны с тем, что обращения подают люди, которые не могут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. Например, у них нет оконченного исполнительного производства или не соблюдены другие требования.

В ведомстве также добавили, что изначально прогнозировали плавный рост числа граждан, которые воспользуются этой услугой.