Отказ в возбуждении дела после гибели на сцене артиста Большого театра пересмотрели

Следователи отменили постановление в отказе возбуждения уголовного дела после гибели на сцене Большого театра актера Евгения Кулеша. Постановление об этом «360» передал адвокат семьи артиста Андрей Алешкин.

В документе сказано, что отказ в возбуждении дела о нарушении требований охраны труда в отношении генерального директора Большого театра Владимира Урина, режиссера спектакля Елены Балаевой и руководителя службы охраны труда был вынесен 8 ноября в связи с отсутствием состава преступления.

Но 10 ноября после повторного рассмотрения в следственном отделе СУ Тверского района было вынесено решение отменить постановление об отказе.

«Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела является преждевременным, поскольку в ходе проверочных работ были не в полном объеме выполнены все необходимые проверочные материалы», — сказано в документе.

В ходе дополнительной проверки к материалам проверки приобщат заключение ГИТ Москвы по результатам проверки возможного нарушения трудового законодательства в Большом театре, а также результаты судебно-медицинской экспертизы трупа Кулеша.

Помимо этого, Большой театр должен будет предоставить техническую документацию на подъемник, который перемещает декорации, и документы, которые подтвердили бы наличие на нем автоматической системы безопасности.

На дополнительную проверку дали 30 дней начиная с 10 ноября.

Евгений Кулеш погиб 9 октября во время оперы «Садко». Артист не заметил, как одна из сценических декораций весом две тонны начала быстро опускаться, и оказался прямо под ней. Зрители кричали Кулешу, чтобы тот отбежал, но он не услышал из-за шума. В результате удара он получил перелом черепа. Его жизнь не успели спасти врачи. После его смерти показ оперы «Садко» в Большом решили отменить.