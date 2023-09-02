Общество 02 сентября 2023, 13:56 Отказ учительницы от класса с не знающими русский язык детьми в Волгограде опровергли Власти Волгограда назвали ложью отказ учительницы от класса с детьми мигрантов РИА «Новости»

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Учительница в Волгограде не отказывалась от работы с детьми, не знающими русский язык. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Эта информация не соответствует действительности. Педагогический состав в учебном заведении сформировали в количестве, достаточном для обеспечения процесса образования для всех классов. Торжественные линейки и занятия в первый учебный день состоялись во всех классах школы № 33 без исключения», — указали местные власти.

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В мэрии отметили, что по факту появления недостоверной информации в Сети составят обращение в прокуратуру.

Ранее в СМИ появилась информация, что класс детей мигрантов остался без классного руководителя в Волгограде. Преподаватель якобы отказался обучать детей, среди которых большинство не владеют русским языком. В самой школе от объяснения ситуации отказались.

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял «360», что детей иностранных граждан необходимо обучать русскому языку в специальных центрах еще до начала учебы в школе.