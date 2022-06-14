Депутат от «Единой России» Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Принятие такого закона создаст прецедент и в будущем поможет решить спорные вопросы и по другим территориям, в том числе на Украине, пояснил Федоров «360».

«Это чисто правовой вопрос, который позволит урегулировать отношения, как Путин говорил, красных линий и безопасной территории в границах СССР и снять угрозу НАТО по линии прибалтийских государств. Этот прецедент позволит решить эту проблему в будущем с Украиной — понятно, что надо когда-то решать ее», — заметил автор законопроекта.

Он подчеркнул, что действовать нужно исключительно в рамках закона, иначе неминуемы новые проблемы и продолжение конфликта.

Федоров прокомментировал заявление Литвы о том, что возможное принятие законопроекта в стране сочли прямой угрозой.

«В Литве довольно сильны правовые настроения. Там до сих пор проходят судебные процессы по событиям 1990 года. <…> Правовой язык для них достаточно продвинутый, и они понимают, что Литва действительно вышла из состава Советского Союза незаконно», — напомнил депутат.

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Федоров уточнил, что не было не только референдума, но и дележа совместного имущества, а это необходимая процедура при выходе из любого союза.

«Они понимают, что может последовать конкретная претензия правового характера, на конкретные территории в том числе. Для них это очевидно», — добавил Федоров.

Остановить конфликт

По итогам Второй мировой войны Литвы «вообще не было на карте», напомнил он. Опираясь на политику верховенства международного права, можно добиться исключения Литвы из числа наций и из НАТО.

«При приеме Литвы Альянс должен был следить за тем, чтобы не было конфликта территориального характера. Вновь открывшиеся обстоятельства позволят НАТО исключить Литву. С Альянсом нужен отдельный переговорный процесс, там придется сформировать равную и неделимую безопасность, сделать то, что Путин сразу предложил», — рассказал Евгений Федоров.

Он уверен, что договориться с НАТО удастся, но для этого «должны быть правовые аргументы». Депутат также констатировал, что подпись США стоит под международными документами, не признающими Литву как отдельную территорию.

«В Литве хорошо понимают, что никакая Америка конфликтовать в ядерной сфере с Россией из-за какой-то Литвы не будет», — резюмировал парламентарий.

Он выразил уверенность в том, что предложенное им решение будет принято «через законопроект либо через суд», поскольку «другого пути остановить конфликт нет».