Власти признали устаревшими 9 профессий Подробнее

Руководитель завода «Кубаньжелдормаш» Вячеслав Яковлев назвал заявление о том, что ряд профессий устарел, не совсем корректным. По его словам, указанные специальности актуальны, просто нет предприятий, которым они нужны.

«Промышленность в России умирает. У нас, у завода, нет денег учить самим, ищем готовых профессионалов возрастом до 70 лет. Но в любом случае в будущем придется готовить и учить самим. Промышленности поможет только привлечение грамотных специалистов в Минпромторг, которые будут думать о том, чтобы сохранить хотя бы то, что есть», — заявил Яковлев.

Также он заявил, что Россия, отказавшись от подготовки кадров, не сможет произвести ни ракеты, ни военную технику. В результате остановки промышленности правительству придется закупаться у производителей.

Ведущий конструктор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Яковлев, в свою очередь, добавил что специалисты должны обладать фундаментальным образованием. Без элементарных базовых знания они не смогут переучиться для работы с более сложной техникой.

«Вопрос „нужно ли обучать специалистов в училищах“ напоминает вопрос „нужно ли мыть руки по утрам“.<…> Если человек с улицы намерен освоить станок сам, то будет ерунда», — подчеркнул Яковлев.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что с 2021 года в средних специальных учебных заведениях перестанут готовить специалистов по девяти профессиям и 23. В списке оказались: наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, автомеханик, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник (металлообработка), оптик-механик, специалисты в сфере монтажа и технической эксплуатации промышленного оборудования (по отраслям), а также в автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).