Neva.Today: отказ от маршруток помог снизить количество аварий на дорогах Петербурга | 360°

Общество 03 октября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber Neva.Today: отказ от маршруток помог снизить количество аварий на дорогах Петербурга

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Руководитель образовательного направления Политология в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталий Горохов в разговоре с Neva.Today заявил, что отказ от маршруток позволил снизить количество ДТП на дорогах Санкт-Петербурга.

За первую половину 2022 года общее количество аварий составило 1941 против 2358 случаев за аналогичный период 2021 года, то есть аварийность снизилась на 17,7%.

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«Связано это (повышение культуры вождения — прим.ред.) с тем, что новые автобусы, во-первых, не останавливаются по требованию там, где останавливались маршрутки — в запрещенных ПДД местах. Во-вторых, при помощи видеокамер в кабине, осуществляется контроль за действиями водителя. Если вдруг какой-то водитель нарушает правила, неосторожность допускает в управлении автобусом, то очень легко этого водителя найти и наказать», — процитировал «Петроград» слова Горохова.

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Он добавил, что все эти условия положительно повлияли на культуру поведения за рулем.

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