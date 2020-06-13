Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «360» заявила, что получение государственных и муниципальных услуг дистанционным способом будет развиваться и дальше.

Она напомнила, что еще несколько лет назад нужно было посещать БТИ, заходить в паспортный стол, собирать справки, свидетельства заверять копии и так далее. Сегодня все изменилось.

«Сейчас большинство муниципальных и государственных услуг можно получить дистанционным способом. И со временем это будет только развиваться. Поэтому этот переход — это закономерность», — отметила депутат.

Светлана Бессараб пояснила, что теперь ведомства могут путем обмена данными взаимодействовать между собой без участия заявителя. Это касается и выплаты пособий.

«В период пандемии для получения пособия по безработице можно было встать удаленно на учет в качестве безработного. И так же удаленно на карточку получить выплаты в повышенном размере», — напомнила она.

Депутат отметила, что Россия давно готовилась к такому дистанционному формату предоставления услуг и сейчас продолжает идти к нему семимильными шагами.