Телеведущий и журналист Владимир Соловьев опубликовал скриншот новости, размещенной в Twitter-аккаунте Daily Mail US. В публикации говорилось о ресторане, в котором могут отказать в обслуживании людям со светлой кожей. Рубрика «Это другое», иронично прокомментировал скриншот Соловьев.

Из публикации Daily Mail US следует, что в ресторане быстрого питания Popeyes в Миссури вывесили объявление, в котором говорилось о новом управляющем заведения. Этот сотрудник оставлял за собой право не обслуживать «белых».

«Рубрика «Это другое», — подметил журналист.

При этом американцев серьезно разозлила записка, они обвинили руководство в расизме и призвали не возвращаться в 1700 годы, когда о людях судили по цвету кожи. Власти города позднее заявили, что руководство не было в курсе, что кто-то прикрепил эту записку к окну ресторана. Теперь дело расследуют как акт вандализма.

До этого фразой «Это другое» Соловьев высмеял выборы в США. Одну из программ «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» журналист начал с новости о том, что Европарламент сформулировал принципы взаимодействия с Россией. Он заметил, что в этих принципах предлагалось не признавать легитимную новую Госдуму, при том, что выборы еще не прошли.

После этого журналист задался вопросом, даже теоретически возможно ли провести выборы, которые были бы более сомнительные, чем американские? «Ах, забыл, забыл, это то самое знаменитое: «Это другое»», — заметил Соловьев.