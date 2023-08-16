Общество 16 августа 2023, 13:08 Отказ локализовать данные в России обойдется Telegram в 18 млн рублей Протокол за отказ локализовать данные в России составили на Telegram Unsplash

Читать 360tv в

Telegram грозит многомиллионный штраф за повторное нарушение российского законодательства. О том, что на мессенджер составили новый протокол, сообщили РИА «Новости» в мировом судебном участке Москвы.

«Судебный участок мирового судьи № 422 зарегистрировал протокол 16 апреля», — уточнила собеседница агентства.

Реклама

По ее словам, дату его рассмотрения пока не назначили. За повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ (часть 9 статьи 13.11 КоАП РФ) мессенджер могут оштрафовать на сумму от шести до 18 миллионов рублей.

В мае 2021 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Group Inc. на пять миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, напомнил РБК.

В феврале того же года в России вступили в силу поправки в закон, по которому соцсети должны самостоятельно находить и блокировать противоправный контент.