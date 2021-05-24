Истощенную белую медведицу из Якутии привезли откармливать в Москву

Исхудавшую белую медведицу, которая вышла к людям в Якутии, доставили военно-транспортным самолетом на аэродром Чкаловский в Подмосковье. Теперь ее переправят в Московский зоопарк.

Самолет прибыл на военный аэродром в 21:15, сообщили ТАСС в пресс-службе Русского географического общества. Полет животное перенесло хорошо. Зверя кормили селедкой с рыбьим жиром и давали воду.

Успокоительных препаратов медведице не вводили. Вместе с ней летели сотрудники Московского зоопарка, уточнили в географическом обществе.

11 мая истощенная медведица возрастом около двух лет зашла в поселок Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Раньше так далеко от зоны естественного обитания белые медведи не заходили.

Животное поймали и доставили в республиканский зоопарк «Орто-Дойду». У молодой медведицы обнаружились проблемы с пищеварением, а также дефицит массы тела. Ее решили переправить для реабилитации в Москву.