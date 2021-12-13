Отходы кафе и магазинов предложили перерабатывать в удобрения

Органические отходы магазинов и общепита необходимо начать перерабатывать в удобрения. С таким предложением выступила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Вопрос о переработке органических отходов вице-премьер поручила изучить Минсельхозу и Минпромторгу, сообщила газета «Известия». Удобрения планируется использовать в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах. Свои предложения министерства должны будут озвучить до 15 декабря.

Как отметил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, отходы ресторанов и магазинов можно использовать как в качестве удобрений, так и комбикормов. Они подойдут для выращивания технических культур, например, конопли и льна.

При этом в РЭО напомнили, что в нормативной базе нет определенных пунктов, касающихся обращения с органикой. Под регулирование попадают лишь вопросы обращения биологических отходов и отходов животноводства.

По словам главы Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, от всего оборота магазинов 2-3% приходится на пищевые отходы. Торговые сети обязывают отправлять продукты на утилизацию, так как их вторичное использование запрещено.