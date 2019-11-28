«Отходчивый человек»: звездный адвокат засомневался, что застрявший в туалете Лука Сафронов подаст в суд
Он знает Затравкина очень давно, сообщило ИА Nation News. Поэтому сторона защиты думает, что пианист не будет искать автора фотографии и спорить с ним в суде.
«Он очень отходчивый человек, добрый. Он заводится, потом успокаивается», — рассказал Затравкин.
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Пострадавший может выиграть 50 тысяч рублей за нарушение права на изображение и еще 50 тысяч — за вмешательство в частную жизнь. По словам адвоката, найти автора видеоролика просто. Однако серьезных сумм взыскать с него не получится, отметил Жорин. Он отметил, что тяжело получить сумму, соответствующую моральной компенсации.
Лука Затравкин летел на самолете из Казани в Москву после благотворительного вечера. Во время полета он застрял в туалетной кабинке лайнера. Выбраться помогли бортпроводники, которые «сработали профессионально». Один из пассажиров «все это дело снимал, фотографировал». Именно на него пианист пообещал подать в суд.
К авиакомпании Затравкин претензий не имеет, «потому что это все-таки я толстый, а не авиакомпания — маленькая».