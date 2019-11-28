«Отходчивый человек»: звездный адвокат засомневался, что застрявший в туалете Лука Сафронов подаст в суд

Сын живописца Никаса Сафронова Лука Затравкин застрял в туалетной кабинке самолета и не сразу выбрался из нее. Он пообещал подать в суд на одного из пассажиров, который заснял происшествие на телефон. Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что пианист откажется от тяжб, как обещал ранее.

Он знает Затравкина очень давно, сообщило ИА Nation News. Поэтому сторона защиты думает, что пианист не будет искать автора фотографии и спорить с ним в суде.

«Он очень отходчивый человек, добрый. Он заводится, потом успокаивается», — рассказал Затравкин.

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Пострадавший может выиграть 50 тысяч рублей за нарушение права на изображение и еще 50 тысяч — за вмешательство в частную жизнь. По словам адвоката, найти автора видеоролика просто. Однако серьезных сумм взыскать с него не получится, отметил Жорин. Он отметил, что тяжело получить сумму, соответствующую моральной компенсации.

Лука Затравкин летел на самолете из Казани в Москву после благотворительного вечера. Во время полета он застрял в туалетной кабинке лайнера. Выбраться помогли бортпроводники, которые «сработали профессионально». Один из пассажиров «все это дело снимал, фотографировал». Именно на него пианист пообещал подать в суд.

К авиакомпании Затравкин претензий не имеет, «потому что это все-таки я толстый, а не авиакомпания — маленькая».