Отъевшегося до 88 кг лабрадора взялись спасать в Челябинске

Челябинские зоозащитники взяли под опеку лабрадора, которого раскормили до 88 килограммов. Большой вес дал осложнения на сердце, поэтому хвостатого посадили на диету.

Помочь располневшему Хаммеру взялись создательницы челябинского центра помощи «ЛАБРиКО». Предыдущие хозяева хотели усыпить шестилетнего пса, но зоозащитницы забрали его под свою опеку. Они перевезли животное из Уфы.

«Ни одно фото, ни одно видео не передают его истинных размеров. Он просто огромен. Когда мы брались за помощь ему, мы видели перед собой просто толстую собаку. И вот он приехал. Чтобы выгрузить его из машины — понадобилось двое взрослых. Просто чтобы помочь собаке выйти», — рассказали девушки во «ВКонтакте».

Источник фото: vk.com/labriko_che

Сначала зоозащитницы отмыли Хаммера и отрезали ему длинные ногти, чтобы не было больно наступать на лапы. Пса осмотрел ветеринар, который дал свои рекомендации. Анализы животного оказались в норме, но вес дал осложнения на сердце.

Теперь Хаммер активно худеет. Заниматься спортом ему активно пока нельзя, но разрешено медленно шагать и налаживать питание. По словам девушек, еще несколько дней назад пес не мог даже толком лечь на бок. Сейчас же хвостатый легко может валяться на спине.