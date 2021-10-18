Отец второклассницы показал в Сети ее домашнее задание и озадачил пользователей

Ученикам второго класса одной из столичных школ задали на дом выписать в рабочие тетради значение слов «веретено», «кудель» и «причитывать». Отец одной из школьниц на своей странице в Facebook опубликовал это задание и озадачил пользователей Сети.

«Я не то, чтобы возмущаюсь, скорее причитываю (я правильно употребляю это слово, в верном контексте?). Не знаю, как вы, а я слово «веретено» произносил за 40+ лет, наверное, раз пять. Когда сказки читал. А слово «кудель» сегодня употребил в третий раз в жизни. Первые два были тоже сегодня. Вот, парой строк выше», — написал отец школьницы.

Мужчина отметил, что у него возникли вопросы к составителям учебника, а также министерству образования России: «И главный из них: доколе? Почему преподавание русского языка в школе так далеко от русского языка?».

Подписчиков рассказ москвича развеселил и в то же время озадачил. Если слово «веретено» было знакомо многим, то другие два заставили пользователей потянуться к словарям. Как выяснили комментаторы поста, кудель — это подготовленное для прядения очищенное волокно льна. А вот глагол «причитывать», как оказалось, имеет не один вариант трактовки. Одно из определений нашел автор поста: «причитывать — глагол несовершенного вида от глагола причесть. Например, причесть к лику святых».

Другой вариант прислали в комментариях: «тоже заглянула в словарь, удивилась». То же самое, что причитать, но не употребляется оно вообще нигде кроме процитированных примеров. Автор этого комментария отметила, что частотность употребления слова нужно учитывать.

Отец школьницы ответил, что с точки зрения учительницы его дочери именно второй вариант значения слова был правильным.

Во время выполнения домашнего задания родители должны объяснять детям то, что им непонятно. При этом участие взрослых должно быть минимизировано, заявил кандидат психологических наук и учитель Александр Снегуров. По его словам, стоит приучить ребенка к определенному алгоритму действий, чтобы он потом мог самостоятельно справиться с уроками. При проверке домашнего задания стоит предоставить слово ребенку. Будет лучше, если он сможет устно рассказать о выполненных упражнениях. А вот жертвовать сном и отдыхом из-за домашней работы не нужно.