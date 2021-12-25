Отец устроившего ДТП с 20 машинами водителя заявил, что не знает о заболевании сына

Отец подозреваемого в массовой аварии на ТТК ничего не знает о его заболеваниях. Об этом мужчина заявил «360». Прокуратура намерена лишить предполагаемого виновника ДТП с 20 машинами водительских прав.

Проверка ведомства показала, что находившийся за рулем GMC Savana 34-летний мужчина с 2009 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Поставленный ему диагноз является противопоказанием у управлению транспортным средством.

Отец водителя заявил, что не в курсе, на основании чего в прокуратуре сделали подобные выводы.

«Если прокуратура что-то считает, то и спрашивайте прокуратуру. На основании чего она сделала вывод, я не знаю. Мне никто ничего не говорил. <…> Если у него и есть какие-то заболевания, я не в курсе», — заявил собеседник «360», добавив, что с сыном после аварии еще не общался.

Прокурор Западного административного округа уже обратился в суд с иском, чтобы страдающего психическим расстройством водителя лишили прав.

«По результатам медицинского освидетельствования у мужчины выявлено наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием», — отметили в надзорном органе.

Авария на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель произошла 21 декабря. Автомобиль GMC Savana столкнулся с 19 машинами. Пострадали два человека.