Отец убитой в Гае студентки выступил за возвращение смертной казни

Папа одной из убитых студенток в Гае Оренбургской области выразил мнение о том, что надо снять мораторий на смертную казнь. Он также заявил, что ждет от силовиков поимки преступника в кратчайшие сроки.

«Надо найти его [преступника] и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?» — заявил мужчина в беседе с сайтом Ufa1.ru.

Мама другой девушки рассказала, что накануне убийства ее дочь позвонила и сказала, что собирается в скором времени приехать к родителям в Башкирию. По словам женщины, студентка находилась в хорошем настроении и не жаловалась ни на что.

«Я не верю. Не верю. Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у нее было много друзей, ее любили и уважали. Девчонки, с которыми она жила, тоже были нормальные», — высказалась женщина.

Родители добавили, что их дети мечтали окончить колледж и получить высшее образование. Девушки поехали в Гай, поскольку там для них были бюджетные места. Они втроем снимали квартиру, жили на первом этаже. Платить за аренду им помогали родители.

Утром 30 сентября в квартире на улице Молодежной в Гае спасатели при тушении пожара обнаружили тела двух девушек признаками насильственной смерти. Во дворе дома нашли труп еще одной погибшей студентки. Им было 17, 18 и 19 лет.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». Подозреваемых в деле пока нет.