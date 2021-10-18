Отец стрелка из школы под Пермью рассказал, откуда у него оружие

Отец шестиклассника, устроившего стрельбу в школе под Пермью, рассказал, что обычно общается с сыном каждый день, но накануне вечером не смог дозвониться до него. Об этом мужчина сообщил Telegram-каналу Baza.

Отец стрелявшего, работающий на заводе в Челябинске, рассказал, что созванивается с сыном по три раза в день.

«Вчера вот только не дозвонился вечером. Днем разговаривал. Он говорит: „Мать баню топит“. Подумал, что он в бане. Несколько раз позвонил да уснул», — сообщил мужчина.

Он купил сыну компьютер, чтобы тот сидел дома и никуда не ходил. По его словам, ребенок любит играть в «Танки».

Мужчина также предположил, как его охотничье ружье могло попасть в руки к сыну. Родитель сказал, что хранил оружие в сейфе, но мальчик мог раздобыть ключи.

«У него доступа не было. Он мог увидеть, куда я прятал ключи», — признался отец.

Мальчик в последнее время неохотно общался с папой. Когда тот спрашивал у него, как дела, он просто отвечал, что все нормально.

Шестиклассник в понедельник утром пронес ружье «Сайга» в школу в поселке Сарс. Он успел сделать пару выстрелов, но его тут же обезвредила директор. Женщина смогла уговорить мальчика зайти к ней в кабинет. Вскоре мальчика задержали. Он объяснил свой поступок травлей. По сообщениям СМИ, одного мальчика задело осколком от стекла.