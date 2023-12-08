Общество 08 декабря 2023, 14:09 Отец стрелявшей школьницы в Брянске владел ружьем легально Разрешение на ружье отца брянской школьницы действовало до октября 2024 года РИА «Новости»

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Разрешение на охотничье ружье жителя Брянска, дочь которого устроила стрельбу в гимназии № 5, действует до октября 2024 года. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации источника, семья ранее также никогда не находилась на профилактическом учете в МВД.

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Стрельба в здании брянской гимназии произошла утром в четверг, 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовское помповое ружье и открыла огонь по другим детям, погиб один человек и пятеро пострадали. Сама стрелявшая покончила жизнь самоубийством.

По предварительной информации, на входе в здание школы не работали металлодетекторы. Правоохранительные органы задержали директора школы и главу частной организации, которая отвечала за охрану школы.

СМИ сообщали, что против отца девочки завели уголовное дело. Официально эти сведения пока что не подтверждали.