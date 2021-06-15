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    15 июня 2021, 20:14

    Отец срочника Шамсутдинова рассказал, как сын чувствует себя в колонии

    Дарья Морозова

    Срочник Рамиль Шамсутдинов, которые расстрелял своих сослуживцев, сейчас сидит в колонии № 2. Он в порядке, написал его отец Салим Шамсутдинов во «ВКонтакте». Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он сказал, что его сын находится на карантине. У Шамсутдинова берут тесты на коронавирус, также врач проверяет его психическое здоровье.

    «На этой неделе из карантина его переведут в отряд», — написал мужчина.

    Также он попросил не переводить его сыну деньги и не отправлять посылки.