Отец Сотниковой назвал «уткой» сообщения об обмане дочери гадалкой
СМИ: гадалка выманила у Аделины Сотниковой 2 млн рублейПодробнее
По его словам, сейчас фигуристка находится не в Москве и в последнее время он с ней не разговаривал.
«Я не понимаю пока откуда эта информация. Может быть какая-то утка, есть у нее недоброжелатели, которые в Instagram залазят и фигню всякую делают», — сказал Сотников.
Он отметил, что раньше девушка не рассказывала про обращение к гадалке.
«Такая утка залетела, что нужно искать концы. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно я не понимаю», — продолжил мужчина.
Как сообщали СМИ, Сотникова якобы нашла объявление гадалки в соцсетях и обратилась за помощью. За свои услуги женщина потребовала два миллиона рублей. После того, как спортсменка перечислила деньги, мошенница пропала. Информацию о передаче денег подтвердили в пресс-службе МВД, но сама фигуристка пока никак не прокомментировала ситуацию.