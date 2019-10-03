Отец Сотниковой назвал «уткой» сообщения об обмане дочери гадалкой

Гадалка предложила известной фигуристке Аделине Сотниковой свои услуги за два миллиона рублей и оставила спортсменку с ничем, сообщили СМИ 3 октября. Но отец девушки Дмитрий Сотников в разговоре с «360» назвал «уткой» подобные сообщения о дочери.

СМИ: гадалка выманила у Аделины Сотниковой 2 млн рублей Подробнее

По его словам, сейчас фигуристка находится не в Москве и в последнее время он с ней не разговаривал.

«Я не понимаю пока откуда эта информация. Может быть какая-то утка, есть у нее недоброжелатели, которые в Instagram залазят и фигню всякую делают», — сказал Сотников.

Он отметил, что раньше девушка не рассказывала про обращение к гадалке.

«Такая утка залетела, что нужно искать концы. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно я не понимаю», — продолжил мужчина.

Как сообщали СМИ, Сотникова якобы нашла объявление гадалки в соцсетях и обратилась за помощью. За свои услуги женщина потребовала два миллиона рублей. После того, как спортсменка перечислила деньги, мошенница пропала. Информацию о передаче денег подтвердили в пресс-службе МВД, но сама фигуристка пока никак не прокомментировала ситуацию.