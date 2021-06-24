Отец сбитого сверстником подростка в Татарстане рассказал об угрозах

Подросток под Казанью специально сбил своего сверстника на машине. После этого его друзья стали присылать знакомым пострадавшего угрозы. Об этом «360» рассказал отец попавшего под колеса 13-летнего мальчика Ярослав.

«Это друзья [подростка-водителя] угрожали друзьям моего сына, потому что там общие знакомые нашлись», — сообщил собеседник.

По словам мужчины, в своих посланиях злоумышленники требовали забрать заявление под угрозой физической расправы. Ярослав отметил, что этим ребятам лет по 17-18 и их личности уже установили. Он выразил уверенность, что следователи успешно отработают это дело. Собеседник подчеркнул, что подозреваемого подростка вовлекли в эту историю.

В начале июня в селе Боровое Матюшино под Казанью подросток за рулем «жигулей» сбил своего сверстника на тротуаре, когда сдавал назад. По данным следствия, находившийся за рулем мальчик рассказал, что хотел подъехать к пострадавшему, чтобы поговорить, но не справился с управлением. СК завел уголовное дело. Пострадавший получил ушибы и ссадины.

Прокуратура Лаишевского района начала проверку информации об угрозах после ДТП.